20.08.2021
В Бурятии найдена пропавшая в тайге семья

В Бурятии найдена пропавшая в тайге семья

Мужчина с тремя детьми сплавлялся по реке Турка и в помощи не нуждался

Пять сотрудников Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда завершили работы по поиску на реке Турка Прибайкальского района Бурятии мужчины с тремя детьми.

Как сообщили в пресс-службе БПСО, жители села Гремячинск 16 августа на пятиместной резиновой лодке отправились на сплав и к условленному сроку не вернулись. Спасатели обнаружили мужчину с детьми в восьми километрах от села Золотой Ключ ниже по течению реки Турка.

От помощи семья отказалась.

Фото: БПСО
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