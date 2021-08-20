В Бурятии найдена пропавшая в тайге семья

Мужчина с тремя детьми сплавлялся по реке Турка и в помощи не нуждался



Пять сотрудников Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда завершили работы по поиску на реке Турка Прибайкальского района Бурятии мужчины с тремя детьми.



Как сообщили в пресс-службе БПСО, жители села Гремячинск 16 августа на пятиместной резиновой лодке отправились на сплав и к условленному сроку не вернулись. Спасатели обнаружили мужчину с детьми в восьми километрах от села Золотой Ключ ниже по течению реки Турка.



От помощи семья отказалась.



Фото: БПСО



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