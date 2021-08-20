В Монголии на границе с Забайкальем выявили ящур

Это создает высокий риск заноса возбудителя ящура в приграничные районы края



Несколько вспышек ящура выявили на территории Монголии. Краевая ветеринарная служба Забайкальского края попросила владельцев сельхозживотных пограничных районов внимательнее относиться к здоровью скота. В случае изменения поведения животных незамедлительно обращаться на ветстанцию своего района.



«Неблагополучие территории Монголии создает высокий риск заноса возбудителя ящура в приграничные районы Забайкалья. Основными причинами возникновения вируса на территорию региона – это миграция диких животных и нелегальное перемещение скота», - рассказал руководитель ведомства Андрей Лим.



В связи с риском заноса инфекции проведено совещание с Россельхознадзором и пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю. По итогам работы решено организовать межведомственное информационное взаимодействие, что позволит оперативно реагировать при возникновении угрозы возникновения вируса на территории региона.



Ящур – остропротекающая вирусная болезнь многих видов животных, наносящая хозяйственно-экономический ущерб всему региону. Она характеризуется лихорадкой, слюнотечением, поражением слизистой оболочки языка и ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Заболевание не лечится, но для его предотвращения необходимо проведение плановых ветмероприятий – вакцинация.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края





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