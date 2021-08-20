К концу этого года все школы Бурятии обеспечат интернетом

В сельских школах скорость подключения должна составлять не менее 50 Мбит/с







В рамках поручения президента России Владимира Путина по итогам совета по стратегическому развитию и национальным проектам в республике все образовательные организации до конца года будут обеспечены бесперебойным интернетом.

При этом скорость подключения к интернету должна составлять не менее 100 Мбит/с для городских школ, и не менее 50 Мбит\с – для сельских.В Бурятии реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» началась в 2019 году. В его рамках между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключен госконтракт на подключение 1066 социально значимых объектов республики, в том числе школ и средних специальных учебных заведений.«В 2019 году 55,5% школ Бурятии были подключены к интернету. В 2020 – 81,2%. К концу 2021 года планируется обеспечить доступом во всемирную паутину все городские и сельские школы. Колледжи, техникумы и другие средние специальные учебные заведения республики на сегодняшний день обеспечены интернетом на 60%», - сообщили в пресс-службе правительства республики.В целом за годы реализации нацпроекта в Бурятии подключено 620 социально значимых объекта: ФАПы, участковые пункты полиции, администрации сельских поселений, пожарные части, учреждения культуры.На 2021 год запланировано подключение оставшихся 446 социально значимых пунктов, из которых 315 уже подключены и протестированы. На других объектах работы ведутся.Фото: пресс-служба правительства Бурятии