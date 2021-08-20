В Бурятии передали штормовое предупреждение

На выходные погода в республике ухудшится, в горах возможен мокрый снег





Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Бурятии. Так, 21 августа по республике местами пройдут дожди, днем по южной половине местами ливни, грозы, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 6-11, при грозе до 15-18 м/с. Температура ночью +8, +13, местами до +3, днем +21, +26, местами +13, +18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +10, +12, днем +23, +25.22 августа по южной половине республики пройдут дожди, местами ливни, ночью в горах юго-запада мокрый снег, по северной половине без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, по южной половине порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +9, +14, местами +1, +6, днем +17, +22, местами +10, +15.В Улан-Удэ 22 августа возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9, +11, днем +17, +19.23 августа по республике местами кратковременные дожди, ночью по юго-западу и югу ливни. Ветер северо-западный 7-12, днем по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +8, +13, местами +1, +6, днем +18, +23, местами +11, +16.В Улан-Удэ 23 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 16 м/с. Температура ночью +9, +11, днем +19, +21.Фото: pixabay.com