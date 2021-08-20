Антиваксеров больше среди тех, кто курит и пьёт

Их опасения нанести ущерб своему здоровью прививкой выглядят странно



Хотя главный аргумент противников вакцинации от коронавируса — это опасение нанести вред своему здоровью, антипрививочники чаще всего встречаются отнюдь не среди «ЗОЖников», а среди тех, кто курит и употребляет алкоголь, сообщает результаты своего исследования сервис



Среди тех, кто не курит, вакцинированные от COVID-19 встречаются чаще, чем среди курильщиков (52% против 44%). Впрочем, курильщики несколько чаще, чем некурящие, сообщают о том, что планируют сделать прививку (21% против 17%).



А вот среди употребляющих и не употребляющих алкоголь привитых от коронавируса поровну (по 50%). Не имеющие вредных привычек вакцинированы заметно чаще тех, кто позволяет себе курение и крепкие напитки (50% против 41%). Именно среди последних больше всего антипрививочников (38%).



Антивакцинаторство или антипрививочное движение. Его исторические корни уходят в 18 век после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. Основными аргументами противников вакцинации в то время были религиозные. Движение оспаривает эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности — массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных вакцин, а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения. Отказ от вакцин часто приводит к вспышкам заболеваний и смертям от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.



Фото: pixabay.com

Хотя главный аргумент противников вакцинации от коронавируса — это опасение нанести вред своему здоровью, антипрививочники чаще всего встречаются отнюдь не среди «ЗОЖников», а среди тех, кто курит и употребляет алкоголь, сообщает результаты своего исследования сервис SuperJob Среди тех, кто не курит, вакцинированные от COVID-19 встречаются чаще, чем среди курильщиков (52% против 44%). Впрочем, курильщики несколько чаще, чем некурящие, сообщают о том, что планируют сделать прививку (21% против 17%).А вот среди употребляющих и не употребляющих алкоголь привитых от коронавируса поровну (по 50%). Не имеющие вредных привычек вакцинированы заметно чаще тех, кто позволяет себе курение и крепкие напитки (50% против 41%). Именно среди последних больше всего антипрививочников (38%).. Его исторические корни уходят в 18 век после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. Основными аргументами противников вакцинации в то время были религиозные. Движение оспаривает эффективность, безопасность и правомерность вакцинации, в частности — массовой вакцинации. Скептическое отношение к вакцинации включает в себя полный отказ от вакцинаций, отказ от отдельных вакцин, а также изменение сроков и схем иммунизации относительно рекомендуемых медицинскими учреждениями. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения. Отказ от вакцин часто приводит к вспышкам заболеваний и смертям от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин.Фото: pixabay.com

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