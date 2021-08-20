В Улан-Удэ на детских площадках проверяющие обнаружили ветхие качели и бродячих животных

Обо всех нарушениях сообщили в прокуратуру





Представители ОНФ в Бурятии в рамках федерального проекта «Безопасность детства», провели мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок в г.Улан-Удэ и районах республики.Для осмотра были выбраны площадки, по которым ранее поступали обращения граждан. Всего проинспектировано 30 мест детского досуга во дворах жилых домов, а также открытых общественных мест массового занятия спортом.Без замечаний не обошлось практически ни на одной из обследуемых площадок, где было выявлено большое количество опасных нарушений. Так на игровых площадках по ул. Заиграевской, д.15, 17 и 19 почти все оборудование неисправно, присутствуют следы вандализма, нет резинового рекомендованного для современных площадок покрытия, не выкошена трава, присутствуют острые сломанные детали и опасные элементы. Данные площадки общественниками рекомендованы для демонтажа и полного обновления оборудования.Одна из худших площадок была выявлена по проспекту Строителей, д.36 и 46 г.Улан-Удэ. Заметно, что несколько лет назад она была новая и явно хорошо оборудованная, пользующаяся большим спросом у детей. Однако сегодня она представляет собой крайне опасное место: изломанные качели, стертое до лохмотьев резиновое покрытие, торчащие части арматуры из детских игровых форм «Зайцы», морально и физически обветшавшие игровые конструкции – результат плохого контроля за содержанием и полного отсутствия своевременного ремонта и обновления.Двор по ул.Пищевой, 30 в столице Бурятии много лет не видел современной красивой и безопасной детской площадки. Игровая территория не имеет резинового покрытия, деревянные и железные конструкции сильно изношены, горка визуально опасна для использования. Однако заметно, что периодически покраска обновляется. Ограждением здесь являются использованные автомобильные шины, что на данный момент не отвечает требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года № 21. Он устанавливает единые требования к оборудованию детских площадок для обеспечения безопасности детей.«Большая часть замечаний касается оборудования площадок, которое не отвечает современным требованиям. Многие из проверенных объектов не обновлялись годами. другая проблема, это плохое содержание территории и наличие бродячих животных.Например, в п.Сокол, д.3 г.Улан-Удэ на детской площадке много экскрементов крупного рогатого скота находящегося на самовыпасе и как следствие антисанитария и соответствующий неприятный запах. На нескольких площадках мы встретили бродячих собак, которые не только испражнялись в песочницы, но и засыпали в них, ведя себя агрессивно к окружающим, при попытке подойти к игровой зоне. К сожалению можно сделать вывод, что большинство детских площадок требуют демонтажа и обновления», – прокомментировал координатор «Центра мониторинга и благоустройства городской среды» Дмитрий Замолотских.Он также отметил, что все без исключения обследованные территории пострадали от действий вандалов: нецензурные надписи, выломанные элементы конструкций, вырванные и похищенные металлические части оборудования – все это встречается повсеместно.В целом общественники зафиксировали факт, что большинство площадок выглядят неэстетично. Хотя встречаются и случаи, когда детские игровые и спортивные площадки не получили ни одного серьезного замечания. Например, лучшей по итогам мониторинга стала спортивная площадка по ул. Борсоева, 69 «а» в г.Улан-Удэ, построенная не так давно в 2020 г. на депутатские средства.По итогам мониторинга, реестр площадок со списком выявленных недочетов подготовлен и направлен в органы Прокуратуры республики, а с администрации г.Улан-Удэ запрошена информация о собственниках объектов и наличие паспортов безопасности. Кроме этого представители ОНФ обратили внимание чиновников на необходимость не просто демонтировать опасные и устаревшие детские игровые и спортивные площадки, а также позаботиться об установке на их месте новых, современных и безопасных для детей.