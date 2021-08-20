Ситуацию с подтоплением левобережья Улан-Удэ контролирует прокуратура

Приняты обращения от жителей СНТ «Весна», будет оценена полнота оказываемой им поддержки



В Улан-Удэ заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова совместно с сотрудниками прокуратуры Советского района и администрации Советского района провела встречу с жителями СНТ «Весна» с осмотром подверженных подтоплению участков, сообщили в прокуратуре республики.



В связи с подъемом уровня рек Селенга, Уда и грунтовых вод часть земельных участков горожан и подполья домов подтоплены, на одном из них вода поднялась выше уровня фундамента жилого дома.



Администрация Улан-Удэ производит обход граждан с составлением актов о причиненных убытках для решения вопроса об их возмещении, выполняются работы по отсыпке отдельных участков местности. Организован подвоз питьевой воды.



Прокуратурой приняты обращения от жителей СНТ, по которым будет оценена полнота оказываемых мер поддержки. Даны разъяснения правового характера, в том числе о порядке обращения по вопросам получения компенсации причиненного ущерба.



Фото: прокуратура Бурятии



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