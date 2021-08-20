20.08.2021
Предприятия Бурятии после вмешательства прокуратуры погасили долги по зарплате на 47 млн рублей

Предприятия Бурятии после вмешательства прокуратуры погасили долги по зарплате на 47 млн рублей

По фактам невыплаты зарплаты в ДФО возбуждено 104 уголовных дела

В Дальневосточном федеральном округе за 6 месяцев этого года по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере свыше 1,2 миллиарда рублей, долги получили более 18 тысяч работников. Прокурорами повсеместно пресекались нарушения работодателями порядка и сроков выплаты зарплаты, по каждому факту принят комплекс мер реагирования, сообщает надзорное ведомство.

В результате прокурорского вмешательства более 476 миллионов рублей задолженности погашено на предприятиях Амурской области, 141 – Забайкальском, 160 – Приморском, 128 – Хабаровском краях, 129 – Сахалинской области, 103 – Республики Саха (Якутия), 47 – Республики Бурятия.

По состоянию на 1 июля общий размер задолженности по оплате труда в округе составляет почти 500 миллионов рублей, что на 23% ниже аналогичного периода прошлого года. Более половины размера долга или 304 миллиона рублей приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства.

Число работников, своевременно не получивших вознаграждение за труд на Дальнем Востоке, сократилось с 8600 до 5700 человек.

Наибольший объем задолженности приходится на предприятия Приморского и Хабаровского краёв.

«Как показывает практика, основными причинами формирования задолженности по зарплате являются тяжелое финансовое положение предприятий, в том числе обусловленное срывом выполнения основными контрагентами договорных обязательств, а также невозможностью кредитования. Вместе с тем к этому приводят и неправомерные действия руководителей предприятий, такие как вывод финансовых активов. За нарушение прав работников на своевременную и полную оплату труда руководитель предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности. Она наступает в случае частичной невыплаты свыше 3 месяцев или полной невыплаты свыше 2 месяцев, а также в случае выплаты зарплаты свыше 2 месяцев в размере ниже МРОТ», предупредили в надзорном ведомстве.

По фактам невыплаты зарплаты в округе возбуждено 104 уголовных дела, в том числе в Приморском крае – 21, Забайкальском – 17, Хабаровском – 16.

В суд направлено 43 уголовных дела (наибольшее число в Хабаровском крае – 12, Приморском, Забайкальском краях и Амурской области по 7).

В связи с добровольным погашением задолженности по зарплате на досудебной стадии прекращено 28 дел (Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область – по 5, Республика Бурятия, Приморский и Забайкальский края – по 4).

По оконченным уголовным делам установлен ущерб в общей сумме свыше 107 миллионов рублей, который возмещен в полном объеме.

«Работа региональных прокуроров на данном направлении находится на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу», - отмечают в ведомстве.

Фото: «Номер один»
долги по зарплате


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