Предприятия Бурятии после вмешательства прокуратуры погасили долги по зарплате на 47 млн рублей

По фактам невыплаты зарплаты в ДФО возбуждено 104 уголовных дела





В Дальневосточном федеральном округе за 6 месяцев этого года по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере свыше 1,2 миллиарда рублей, долги получили более 18 тысяч работников. Прокурорами повсеместно пресекались нарушения работодателями порядка и сроков выплаты зарплаты, по каждому факту принят комплекс мер реагирования, сообщает надзорное ведомство.

В результате прокурорского вмешательства более 476 миллионов рублей задолженности погашено на предприятиях Амурской области, 141 – Забайкальском, 160 – Приморском, 128 – Хабаровском краях, 129 – Сахалинской области, 103 – Республики Саха (Якутия), 47 – Республики Бурятия.По состоянию на 1 июля общий размер задолженности по оплате труда в округе составляет почти 500 миллионов рублей, что на 23% ниже аналогичного периода прошлого года. Более половины размера долга или 304 миллиона рублей приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства.Число работников, своевременно не получивших вознаграждение за труд на Дальнем Востоке, сократилось с 8600 до 5700 человек.Наибольший объем задолженности приходится на предприятия Приморского и Хабаровского краёв.«Как показывает практика, основными причинами формирования задолженности по зарплате являются тяжелое финансовое положение предприятий, в том числе обусловленное срывом выполнения основными контрагентами договорных обязательств, а также невозможностью кредитования. Вместе с тем к этому приводят и неправомерные действия руководителей предприятий, такие как вывод финансовых активов. За нарушение прав работников на своевременную и полную оплату труда руководитель предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности. Она наступает в случае частичной невыплаты свыше 3 месяцев или полной невыплаты свыше 2 месяцев, а также в случае выплаты зарплаты свыше 2 месяцев в размере ниже МРОТ», предупредили в надзорном ведомстве.По фактам невыплаты зарплаты в округе возбуждено 104 уголовных дела, в том числе в Приморском крае – 21, Забайкальском – 17, Хабаровском – 16.В суд направлено 43 уголовных дела (наибольшее число в Хабаровском крае – 12, Приморском, Забайкальском краях и Амурской области по 7).В связи с добровольным погашением задолженности по зарплате на досудебной стадии прекращено 28 дел (Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область – по 5, Республика Бурятия, Приморский и Забайкальский края – по 4).По оконченным уголовным делам установлен ущерб в общей сумме свыше 107 миллионов рублей, который возмещен в полном объеме.«Работа региональных прокуроров на данном направлении находится на постоянном контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу», - отмечают в ведомстве.Фото: «Номер один»