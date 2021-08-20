Локдаун и ливни замедлили инфляцию на рынке услуг в Бурятии

В целом июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась на 0,28 п.п. до 6,75%



В июле в Бурятии существенно замедлился рост цен на услуги внутреннего туризма, а путевки в местных пансионатах и домах отдыха продавались по ценам ниже, чем год назад, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка России.



«Июль — обычно «горячий» туристический сезон на Байкале. Но в этом году почти вся первая половина месяца пришлась на локдаун. Да еще и «сюрпризы» погоды — частые и затяжные дожди, непривычно низкие температуры и прохладный ветер. Поэтому турпоток в республику снизился. Чтобы привлечь клиентов, турфирмы, пансионаты и дома отдыха снизили стоимость путевок. Это значимо повлияло на замедление региональной инфляции в целом», — прокомментировал Борис Цыденов, заместитель управляющего республиканским отделением Сибирского главного управления Центробанка России.



Годовой темп прироста цен в сфере услуг замедлился в июле до 3,3%. В продовольственном секторе он снижается уже второй месяц подряд: в июле до 7,7%. Одна из основных причин — в республике восстановился объем поставок яиц из регионов Сибирского федерального округа.



А вот в непродовольственном секторе инфляция выросла до 7,9%. Основные причины сохраняются — увеличиваются издержки производителей в условиях ускоренного роста мировых цен, высокий спрос толкает вверх цены на строительные материалы на фоне активного жилищного строительства в регионе. Очередной локдаун увеличил в июле потребность в моющих и чистящих средствах. Поэтому цены на них стали расти быстрее.



В целом июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась на 0,28 п.п. до 6,75%, что выше показателей по Дальневосточному федеральному округу (5,84%) и в целом по России (6,46%). Замедление инфляции произошло в связи с расширением предложения отдельных видов продовольственных товаров, ценовой политикой авиакомпаний, сокращением спроса на организованный отдых на Байкале, снижением по сравнению с прошлым годом размера индексации коммунальных услуг.



Фото: ЦБ РФ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.