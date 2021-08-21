В Бурятии потушили пожар в горах

Очаг возгорания находился в труднодоступной местности



За минувшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Северо-Байкальском районе. Пожар возник из-за сухой грозы на старой гари в сложной, труднодоступной местности. 42 пожарных-десантника доставили к месту возгорания авиацией. Тушение осложнялось сложным рельефом местности и обилием горючего материала, толстой лесной подстилкой. Площадь, пройдённая огнём, составляет 42 га. Новых возгораний в лесах республики на 21 августа не обнаружено. Лесники напоминают, в республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах Бурятии определены места отдыха, сбора дикоросов и недревесных лесных ресурсов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Полный перечень мест размещён на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.



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