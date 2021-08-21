В Улан-Удэ прибудет передвижной музей «Поезд Победы»





Уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» будет работать на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ 22-23 августа. Это иммерсивная (с эффектом присутствия) инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. В основе экспозиции – трехмерные панорамы команды молодых художников «Невский баталист». Посетители музея, проходя по восьми вагонам, перемещаются от одного эпизода к другому – от предвоенных лет до Великой Победы, сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.

Интерактивные научные площадки посвящены теме науки и технологии в современном мире, а также патриотическому воспитанию молодежи. Напомним, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, и одна из его целей – привлечь в эту сферу талантливую молодежь.

Жители и гости Улан-Удэ смогут посетить «Поезд Победы», а также интерактивные площадки, предварительно пройдя регистрацию на сайте поездпобеды.рф. После регистрации необходимо получить специальный билет и предъявить его при входе на вокзал.

«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России.

Проект «Поезд Победы» организован Министерством науки и высшего образования РФ, творческой мастерской «Невский баталист», ОАО «Российские железные дороги», медиагруппой «Красный квадрат», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».