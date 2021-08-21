21.08.2021
Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров

Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров

Из обихода могут исчезнуть ватные палочки, пластиковые трубочки и одноразовая посуда


  Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете на использование в стране 28 видов одноразовой упаковки и товаров, рассказал глава ведомства Александр Козлов.

Он пояснил, что есть некоторые номенклатуры, переработка которых очень сложна или невозможна. В ведомстве составили список из 28 номенклатур, которые можно заменить на перерабатываемые аналоги. Например, речь идет о ватных палочках, пластиковых трубочках и посуде, цветных бутылках ПЭТ, упаковках для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, некоторых видов пакетов.

Сейчас документ передали в Минпромторг, чтобы обсудить предложение с промышленностью. Минприроды ставит задачу отказаться от этих товаров в течение нескольких лет, пишет «Российская газета».


Фото: pixabay.com

 

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