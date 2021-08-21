В Улан-Удэ волонтеры убрались на Лысой горе

Любители живописных пейзажей закидали окрестности пивными бутылками

Сегодня утром прошел очередной субботник под девизом: «Забери мусор с собой». На этот раз волонтеры взялись за уборку одного из самых живописных мест нашего города – смотровой площадки на лыжной базе Локомотив. Здесь открывается чудесный вид на город с высоты птичьего полета. Что, видимо, привлекает сюда множество любителей подвыпить на природе. Вокруг валяется множество пивных бутылок, банок, окурков. В общей сложности добровольцы собрали 30 огромных мусорных мешков с хламом.- Продолжаем убираться в красивейших местах города Улан-Удэ. Кстати их у нас сотни. В этот раз мы выбрали смотровую площадку на лыжной базе "Локомотив". Сюда приезжают насладиться чудесными видами на город. Жаль, что мы не понимаем цену того, что у нас есть. Ведь раскидывая и оставляя мусор, мы обесцениваем прекрасные места. Хотите, чтоб ваша земля подорожала, просто наведите на ней порядок. Любите город! Берегите нашу землю! – призывает организатор акции Чингис Болотов.