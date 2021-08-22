В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшева

Это 15-ая по счету открытая школа за период с 2017-2021 годы





Торжественное открытие нового корпуса Музыкально-гуманитарного лицея после реконструкции состоялось в субботу, 21 августа, в Улан-Удэ. Строительные работы велись на средства президентской дальневосточной субсидии. В общей сложности на строительство было направлено более 214 млн рублей.





Школа предоставляет услуги общего и дополнительного образования. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.

С радостным событием сотрудников лицея, учеников и родителей поздравил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Пути открыты! Есть результат! Я приветствую всех, кто сегодня с нами на таком радостном событии, хотелось бы всех с этим поздравить. Мы к этому давно шли, а теперь здесь наши талантливые дети со всего города могут учиться - получать как общее, так и специальное, культурное образование. Мы продолжим в нашей республике создавать условия для детей в детских садах, школах, в дополнительном образовании и высшем образовании. Чтобы у наших детей в жизни были открыты дороги в любую сторону, куда бы они ни хотели идти, кем бы они не хотели стать. Всех поздравляю! - отметил Глава Бурятии.

- Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле руководства страны. Дополнительные средства выделяются из федерального бюджета. Эти деньги идут на строительство и ремонт школ, больниц, детских садов, спорплощадок, обновление дорог и коммунальной инфраструктуры. Для того, чтобы жизнь дальневосточников становилась лучше, – подчеркнул вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Юрий Трутнев.

Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева занимает два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Один из корпусов был реконструирован частично, там обновили кровлю. Радикально изменился второй корпус. Ветхую двухэтажку снесли в прошлом году, на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в четыре раза больше прежнего. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.

Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.













На площадке перед новым зданием лицея Алексей Цыденов встретился с его воспитанниками и ответил на их вопросы, а также поделился впечатлениями после экскурсии по классам и студиям.

- Здесь самое современное оборудование, полностью все классы укомплектованы, спортивный зал хороший. Мне очень понравилось детям, по-моему, тоже. В этом новом корпусе места на 400 человек полного пребывания, где детям дают общее образование, потом уже дополнительно специализированное, отличные условия для полноценного гармоничного развития, - подчеркнул Глава Бурятии.

До конца года откроются еще 4 школы - в Аршане Тункинского района, в Клюевке Кабанского района и в Улан-Удэ СОШ №40 на Проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ и школа по ул. Автотранспортная.