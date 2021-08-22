В Улан-Удэ пройдет мини-ярмарка вакансий

Требуются работники в детский сад «Калинка»



30 августа 2021 г. с 10.00 до 12.00 ч. в ГКУ ЦЗН г. Улан-Удэ пройдет мини-ярмарка для МБДОУ детский сад №96 «Калинка» г. Улан-Удэ комбинированного вида по следующим вакансиям: младший воспитатель, воспитатель, подсобный рабочий, повар.



Гарантируется трудоустройство согласно ТК РФ, социальный пакет: оплата больничного листа, отпуска, стабильная заработная плата.



Заработная плата от 15 351 рублей и выше.



Желающих ждут по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6, ГКУ Центр занятости населения г. Улан-Удэ.







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