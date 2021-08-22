В Бурятии сегодня выпал первый снег

Фотографии заснеженного Окинского района очевидцы выложили в соцсетях
Фотоснимки снегопада в Бурятии выложили в Аноним03 в ответ на пост о том, что в Тыве на днях выпал снег. Пользователи тут же выложили свои снимки, на которых также виден снег. Речь идет об Окинском районе республики.
В комментариях шокированные летним снегом люди призывают водителей быть осторожней на дорогах.
Фото: Аноним 03
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