В Бурятии сегодня выпал первый снег

Фотографии заснеженного Окинского района очевидцы выложили в соцсетях



Фотоснимки снегопада в Бурятии выложили в Аноним03 в ответ на пост о том, что в Тыве на днях выпал снег. Пользователи тут же выложили свои снимки, на которых также виден снег. Речь идет об Окинском районе республики.







В комментариях шокированные летним снегом люди призывают водителей быть осторожней на дорогах.



Фото: Аноним 03





Фотоснимки снегопада в Бурятии выложили в Аноним03 в ответ на пост о том, что в Тыве на днях выпал снег. Пользователи тут же выложили свои снимки, на которых также виден снег. Речь идет об Окинском районе республики.В комментариях шокированные летним снегом люди призывают водителей быть осторожней на дорогах.Фото: Аноним 03

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