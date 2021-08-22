В Бурятии за сутки выявлено 98 больных COVID-19

Двое пациентов умерли





По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 22.08.2021 зарегистрировано 55 560 (+98 за прошедшие сутки) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (27 150) приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 76 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 201 га. По состоянию на 22.08.2021 число контактных лиц – 8749 человек.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 48740 (+48) человек, дополнительно сняты с наблюдения 133 человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 458 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 364. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ – 30 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 597 коек: занято – 458, свободно – 139 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1165 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1756 (+2 за новые сутки) человек (в возрасте до 65 лет – 1 человек, старше 65 – 1).



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2323 человек, с нарастающим итогом – 1 315 724 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Всего в республику поступило 353532 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 296872 человека. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 308240 ед. Завершили вакцинацию 250237 человек. План вакцинации 431580 человек до 1 октября.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 243 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 207366 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.





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