В Бурятии сироту приютили приемные родители из Ленинградской области

Девочка стала седьмым ребенком в семье



Удивительная история произошла с воспитанницей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в с. Бичура. Она обрела семью и переехала на постоянное местожительство в Ленинградскую область.



Рассказывает директор учреждения Бато Цоктоев: «Мы очень рады за нашу воспитанницу Олю. Она обрела свою семью! Её приёмная мама, как только увидела фотографию – сразу поняла и почувствовала, что «Оля мой ребёнок!». Её даже не остановили тысячи километров разделяющие Бурятию и Ленинградскую область на пути к встрече со своей дочерью! 13 августа мама прилетела в Бурятию за Олей, и уже на следующий день они отправились в Ленинградскую область знакомиться со всей семьёй».



По словам Бато Олеговича, приёмная мама несколько лет назад работала в Бичурском центре, а также в органах опеки и попечительства. Она не понаслышке знает о судьбах детей-сирот. Какое-то время назад они с супругом переехали в Ленинградскую область, а вместе с ними шесть бывших воспитанников Бичурского социального центра, которых они приняли в свою семью. Оля стала седьмым ребёнком из этого учреждения.



К воспитанию детей приёмная мама относится ответственно, дети все её любят, считают родным человеком.



Желаем их большой и дружной семье семейного счастья, любви, взаимопонимания, уважения, благополучия и здоровья! – пишут в Бичура-инфо .



Фото: Бичура-инфо





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