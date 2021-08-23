В Бурятии за сутки выявляется менее 100 новых случаев COVID-19

В республике полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 250 тысяч человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 657. Это на 97 случаев больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (27 193) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 759 человек, за минувшие сутки – , трое (в возрасте до 65 лет – один человек, старше 65 – двое), сообщили в минздраве республики.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 73 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 8 393 человека.



В стационарах получают лечение 465 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 378. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 34), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 18), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 148 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 751 (+11) человек, дополнительно сняты с наблюдения 43 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилировано 597 коек: занято – 465, свободно – 132 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,8%.



За сутки проведено исследований от 1 202 человек, с нарастающим итогом – от 1 316 926 человек.



В республике полностью завершили вакцинацию от коронавируса 250 339 человек.



Фото: pixabay.com



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