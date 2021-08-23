Проект отеля «Грин Флоу» на Байкале направляется на госэкспертизу

Вопрос его строительства сдвинулся с «мертвой» точки, уже сделаны конкретные шаги



Проект строительства на берегу Байкала четырехзвездочного отеля «Грин Флоу» с термальным комплексом направляется на государственную экспертизу, сообщили в минстрое Бурятии.



Напомним, согласно проекту, неподалеку от Турки на площадке особой трузоны «Байкальской гавани» планируется построить шестиэтажное здание отеля со 153 номерами и рестораном на 255 мест. К зданию гостиницы примыкает двухэтажный водно-оздоровительный блок. На первом этаже находятся бассейны (всего их в комплексе шесть), хамам, финская баня, соленая баня, аромопаровые, душ впечатлений (это водная процедура гидроароматерапии). На втором этаже оздоровительно части блока располагаются термальная зона, бани, бассейн, зона отдыха, а также два тренажерных зала.



Кроме того, на первом и втором этажах здания запроектирован оздоровительный центр с кабинетами психолога и диетолога, карбокситерапии и иглорефлектсотерапии, помещениями гидромассажа, пароуглекислой ванны и душа Шарко, подводной реабилитации, грязелечения, фанготерапии, бальнеологии и для других оздоровительных процедур.



Водно-оздоровительный комплекс будет работать не только для гостей отеля, но и для всех желающих 365 дней в году. Средняя продолжительность посещения центра: шесть часов.



На шестом этаже отеля располагаются три конференц-зала разной вместимости. При этом в самом большом из них (на 250 человек) возможно проведение корпоративов и свадеб.



«В настоящий момент готова площадка под строительство, проведены инженерные изыскания, то есть, вопрос строительства отеля сдвинулся с «мертвой» точки, уже сделаны конкретные шаги. Конечно, это было не просто, чего только стоило инвестору пройти экологическую экспертизу. Отель строится на самом берегу Байкала, требования экологов были серьезными. Сейчас этот этап пройден, инвестору предстоит пройти строительную экспертизу. Надеемся, все будет хорошо»,- отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



«Для выполнения работ инвестор планирует привлечение местных строительно-монтажных организаций, а после запуска комплекса в нем будут работать 298 специалистов различного профиля. А это, как вы понимаете, тоже важно для нашей республики», - говорит Николай Рузавин, министр строительства Бурятии.



Стоит отметить, что отель «Грин Флоу» в Сочи является первым и единственным отелем в России, входящим в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World». Предполагаемая продолжительность строительства - 26,3 месяца.



Фото: economy.buryatia.ru/minstroy



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