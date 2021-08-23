В Улан-Удэ почтили память погибших милиционеров

Один из них погиб на пожаре, а другой – при задержании преступника





В Управлении Росгвардии Бурятии почтили память сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебного долга. Утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания.

- Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервется, - отметил врио начальника Отдела вневедомственной охраны Улан-Удэ подполковник полиции Андрей Чепак.



21 августа 1993 от тяжелых термических ожогов скончался рядовой милиции Юрий Цыренов, который ценою своей жизни спас людей на пожаре. В 2018 году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.



22 августа 1979 года при задержании опасного вооруженного преступника погиб старший лейтенант милиции Степан Кузьмич. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования среди личного состава по стрельбе из боевого оружия и волейболу, сообщили в пресс-службе ведомстве.



Фото: Росгвардия Бурятии - Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервется, - отметил врио начальника Отдела вневедомственной охраны Улан-Удэ подполковник полиции Андрей Чепак.21 августа 1993 от тяжелых термических ожогов скончался рядовой милиции Юрий Цыренов, который ценою своей жизни спас людей на пожаре. В 2018 году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.22 августа 1979 года при задержании опасного вооруженного преступника погиб старший лейтенант милиции Степан Кузьмич. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования среди личного состава по стрельбе из боевого оружия и волейболу, сообщили в пресс-службе ведомстве.Фото: Росгвардия Бурятии

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