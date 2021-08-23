Селенга отступила от пригородов Улан-Удэ

Власти города сворачивают работу оперштаба по паводку





С 19 августа вода в Селенге идёт на спад. За пять дней уровень снизился на 11 сантиметров – до 193 см, сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Вода отступила от 40 участков на Левобережье. Но держатся грунтовые воды в подпольях. Накануне завершили сооружение защитной насыпи в СНТ «Сибиряк». Она помогла сдержать воду в пиковые подъёмы реки», - рассказал градоначальник.По словам мэра, с сегодняшнего дня оперштаб по паводку останавливает работу на берегу Селенги, но ежедневный мониторинг уровня рек остается на контроле городского Управления по ЧС. По оценке специалистов, в сентябре реки перестанут тревожить резким подъёмом уровня воды.Фото: мэрия Улан-Удэ