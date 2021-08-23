Улан-Удэ хочет принять чемпионат мира по стрельбе из лука

Бурятия намерена подать заявку на проведение престижного международного соревнования



Улан-Удэ может стать столицей одного из ближайших чемпионатов мира по стрельбе из лука. Заявку Бурятии поддержал руководитель российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, сообщили в минспорта Бурятии.



«Задача максимум – чемпионат мира. Мы чемпионат мира по боксу провели, и это был самый лучший чемпионат. АИБА это признала. Я думаю, чемпионат мира по стрельбе из лука – это реально. Мы уже это проговорили – эту идею поддерживает и глава республики. Поэтому, думаю, будем делать заявку на чемпионат мира», - рассказал о планах президент республиканской Федерации стрельбы из лука, заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.



Напомним, в этом году чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет осенью в США.



Фото: минспорта Бурятии



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