Что лучше достать из широких штанин?

Электронный паспорт не вызывает энтузиазма у россиян



Отказаться от бумажного паспорта и перейти на цифровой аналог главного документа гражданина РФ готовы пока только трое из десяти россиян, сообщает результаты своего опроса сервис



Между тем, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принять решение о добровольной замене бумажного паспорта смарт-картой уже к концу 2021 года.



Если минцифры примет подобное решение, то 31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, 41% опрошенных против подобного нововведения, 28% затруднились с оценкой.



Предложения оцифровать тот или иной документ в последнее время обсуждаются регулярно и, к примеру, трудовую книжку уже перевели в электронный формат. Среди россиян чаще всего звучит мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). Однако 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) - за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.



Электронные трудовые книжки уже введены, а какие еще документы, по мнению россиян, следует оцифровать? Судя по данным SuperJob, паспорт и водительские права назвали 24%, свидетельство о рождении — 25%, медицинскую карту — каждый третий, ИНН и СНИЛС — по 39%, полис ОМС — 44%. И за два года, прошедших с момента аналогичного исследования, общественное мнение в этом вопросе изменилось незначительно.



Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно), да и о возможности полного перехода на цифровые документы говорили в 1,5 раза чаще (15 и 10%).



Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодежи до 24 лет (42%), с увеличением возраста респондентов количество желающих стать обладателем смарт-карты снижается (24% среди россиян старше 45 лет). Среди молодежи больше всего и тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов (18%).



Фото: pixabay.com Отказаться от бумажного паспорта и перейти на цифровой аналог главного документа гражданина РФ готовы пока только трое из десяти россиян, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Между тем, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принять решение о добровольной замене бумажного паспорта смарт-картой уже к концу 2021 года.Если минцифры примет подобное решение, то 31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, 41% опрошенных против подобного нововведения, 28% затруднились с оценкой.Предложения оцифровать тот или иной документ в последнее время обсуждаются регулярно и, к примеру, трудовую книжку уже перевели в электронный формат. Среди россиян чаще всего звучит мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). Однако 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) - за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.Электронные трудовые книжки уже введены, а какие еще документы, по мнению россиян, следует оцифровать? Судя по данным SuperJob, паспорт и водительские права назвали 24%, свидетельство о рождении — 25%, медицинскую карту — каждый третий, ИНН и СНИЛС — по 39%, полис ОМС — 44%. И за два года, прошедших с момента аналогичного исследования, общественное мнение в этом вопросе изменилось незначительно.Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно), да и о возможности полного перехода на цифровые документы говорили в 1,5 раза чаще (15 и 10%).Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодежи до 24 лет (42%), с увеличением возраста респондентов количество желающих стать обладателем смарт-карты снижается (24% среди россиян старше 45 лет). Среди молодежи больше всего и тех, кто поддерживает полный отказ от бумажных документов (18%).Фото: pixabay.com

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