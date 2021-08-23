Глава Бурятии: «Пути открыты! Есть результат!»

В посёлке Аршан Тункинского района открылась новая школа





22 августа глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии 17-й по счету школы за период с 2017-2021 годы. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, новое здание Аршанской средней школы рассчитано на 450 мест. Образовательное учреждение построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

- От всей души хочу поздравить вас с таким приятным, радостным, светлым, добрым делом как открытие школы. Эту школу мы построили по национальному проекту, по указу президента. Также хочу сказать спасибо и подрядчику. Они все сделали вовремя, по графику, качественно. Пусть в этой школе всегда будет радостный смех, счастливые улыбки, чтобы дети отсюда выходили в большой мир подготовленными и счастливыми, - обратился на открытии школы к учителям и детям Алексей Цыденов.Строительство нового здания долгожданной школы позволило ликвидировать в Аршане третью смену. Старое здание образовательного учреждения было построено в 1973 году на 220 мест, из-за чего дети учились в последние годы в три смены.Современное здание школы состоит из шести блоков в два этажа, третий этаж выделен под библиотеку. Рядом построен стадион с мягким резиновым покрытием. В новой школе 24 учебных кабинета, 7 административных кабинетов, медицинский кабинет, библиотека, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал с артистическими уборными и столовая, установлена газгольдерная котельная. В распоряжении школьников также слесарный и столярный кабинеты, а также цифровые лаборатории для начальной школы.- Мы всю жизнь прожили в поселке, никуда уезжать не собираемся и я сама, и старшие дети учились в старой школе. А вот младшей повезло – в этом году идет в первый класс и вот сегодня доверили разрезать ленточку на открытии. Конечно, мы все наблюдали за строительством объекта, честно сказать, до сих пор не верится, что уже все готово, - рассказала многодетная мама, жительница села Аршан Татьяна Антонюк.С новым и современным образовательным учреждением поздравил жителей поселка Аршан и глава района Чингис Маншеев.- Школа это целый мир, который распахнет свои двери перед нашими учителями и учениками. Хотим от всех жителей Тункинского района выразить слова благодарности за то, что вы нам подарили такое современное здание. Также разрешите поздравить нашего строителя, который построил нашу школу «Регионстрой» Сергея Золотарева. Пожелать успехов, удачи, и также чтобы ежегодно под его чутким руководством строились такие социальные объекты, как наша Аршанская школа, - поздравил собравшихся глава Тункинского района Чингис Маншеев.Проект школа начали разрабатывать в 2019 году, строительство вело ООО «Регион Строй». На возведение учреждения было затрачено порядка 500 млн рублей. Также для школы было закуплено и установлено современное оборудование.На мероприятии присутствовал и Почетный гражданин Бурятии, ветеран Великой Отечественной войны из села Кырен Петр Демин, который поздравил учеников с открытием школы и подарил школе глобус. В его «огненном выпуске» 1941 года было 34 человека. В свои 98 лет он до сих пор занимается активной общественной работой, ходит на встречи со школьниками.Также Алексей Цыденов во время открытия школы принял участие во Всероссийской акции, посвященной празднованию Дня государственного флага России.Фото: пресс-служба правительства Бурятии