В Бурятии назвали районы, жители которых чаще всего жалуются на плохие дороги

На ремонт размытых дождями дорог выделили 200 млн рублей





200 млн рублей по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова будет выделено из республиканского дорожного фонда на ремонт дорог в Улан-Удэ и районах республики. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, такая необходимость возникла в связи с обильными осадками и сложной паводковой обстановкой.

- Поразмывало дороги местного значения, в первую очередь в населенных пунктах. Мы приняли решение дополнительно профинансировать местные дорожные фонды в районах. В населенных пунктах, там, где из-за дождей размыло, необходимо быстро сделать работы, произвести подсыпку и грейдирование, - отметил 23 августа на планерном совещании Алексей Цыденов.Всего, по данным Центра управления регионом, за минувшую неделю поступило 827 обращений от граждан. Жители Бурятии часто жаловались на плохое состояние дорог в районах и в Улан-Удэ, рост обращений по этой тематике вырос на 17%. В частности, горожане писали о сплошных лужах на грунтовых дорогах Левого берега. По районам республики люди чаще жалуются на дороги в Тарбагатайском, Кяхтинском, Иволгинском, Баунтовском районах. Лидерами по количеству жалоб на некачественные дорожные полотна стали Иволгинский, Закаменский, Кяхтинский, Бичурский и Мухоршибирский районы.- В основном необходимо выполнить ямочный ремонт асфальто-бетонных и гравийных покрытий в населенных пунктах и подъезде к ним, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Муниципалитетам, администрациям районов поручено в срок до 24 августа предоставить сметы, фотоматериалы и сведения о проведенных ремонтно-расследовательных работах на дорогах местного значения для выделения необходимого объема финансирования на ремонт дорог.Фото: пресс-служба правительства Бурятии