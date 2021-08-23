В Бурятии на реке Иркут перевернулся катамаран

Одного из четверых членов экипажа унесло течением, он погиб



В Бурятии вчера утром сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на реку Иркут Тункинского района, где перевернулся катамаран, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В нем находились четыре человека. Трое выплыли самостоятельно, но одного 49-летнего мужчину унесло течением. Туристическая группа была не зарегистрирована.



По прибытии на место спасатели незамедлительно начали поиски утонувшего и обнаружили его тело через четыре часа. Тело передано сотрудникам полиции.



Фото: pixabay.com



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