В Бурятии ищут 16-летнюю маму с малолетним сыном

Известно, что накануне девушка с ребенком была в Улан-Удэ на ул.Псковская



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 16-летняя жительницу Гусиноозерска Александру Тимофееву, которая днем 21 августа ушла из дома со своим малолетним сыном Даниилом и до настоящего времени не вернулась, сообщили в республиканском МВД.



Предварительно установлено, что 22 августа девушка была в Улан-Удэ по ул. Псковской со своим знакомым.



Приметы Александры: европейской внешности, на вид 17-18 лет, рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые.



Особые приметы: на верхней губе родимое пятно 0,5 см, на правом плече татуировка в виде изображения медузы Горгоны.



Приметы Даниила: европейской внешности, на вид 2 года, рост 90 см, плотного телосложения.



При наличии какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетних просим сообщить по телефонам: 8-951-623-91-44, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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