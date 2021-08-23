В Бурятии усилят профилактику COVID-19 в канун 1 сентября

Повышенный режим профилактики коронавируса поручил ввести глава республики



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил членам «антиковидного» штаба усилить меры профилактики в преддверии нового учебного года. Помочь детям пройти учебный год без введения дистанционных форм обучения он призвал все организации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Эпидемиологическая служба прогнозирует подъем заболеваемости в начале осени. Во-первых, риски инфицирования значительно увеличит возобновление занятий в школах. Во-вторых, завершается сезон отпусков, увеличилось число прибывающих из других регионов и стран. В связи с этим, увеличится число контактов, возрастет нагрузка на общественный транспорт.



«С 1 сентября необходимо обеспечить повышенный контроль масочного режима, дезинфекционного режима на общественном транспорте, в общественных местах. Эта просьба касается всех организаций. Подъем заболеваемости будет – а в каком объеме и насколько сильный рост – зависит от нас. Медицинские организации обеспечили возможность получения прививки до 21:00 часов, в том числе в выходные дни. Работают выездные пункты. Уважаемые земляки, уже сейчас позаботьтесь о безопасности детей! Ослабить шансы вируса можем только все вместе!» - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.



До 30 сентября включительно сохраняется режим самоизоляции для жителей республики от 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и беременным женщинам.

До конца сентября остаются ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, оговоренных указом главы Бурятии. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.



Для организаций всех форм собственности сохраняются требования по переводу не менее 30% сотрудников, за исключением работников, функции которых требуют присутствия на рабочем месте, а также работников, прошедших вакцинацию, на удаленный режим работы.



Организации и предприятия должны обеспечить гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.



Фото: egov-buryatia.ru



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