Пострадавшим от стихии джидинцам окажут дополнительную помощь

Району выделят еще более 4 млн рублей





Правительство Бурятии выделит дополнительные средства из резервного фонда Джидинскому району на устранение последствий ливней и селевого потока. Решение об этом принято 23 августа на внеочередном заседании Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации. Район получит еще 4,1 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, деньги направят на продолжение выплат компенсаций жителям сел Шартыкей и Нижний Торей, чьи подворья пострадали от селя. Напомним, ранее Джидинскому району для оказания экстренной помощи пострадавшим уже было выделено 2,7 млн. рублей для 78 домовладений, в которых проживает 160 человек.Также продолжится ремонт Нижнеторейской школы, здание которой подтопило от ливневых дождей.- Все работы по школе необходимо закончить до первого сентября, я подчеркиваю, не позже. Помощь жителям должна быть оказана до первых холодов, - обратился к руководству района зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.Фото: пресс-служба правительства Бурятии