В Бурятии возбуждены уголовные дела после побега пациентов психдиспансера

В рамках дел будет дана правовая оценка действиям пациентов и персонала учреждения



В Бурятии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение.



Напомним, 21 августа днем в отделении принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь, пациенты учинили беспорядки, во время которых лечебное учреждение самовольно покинули семеро лиц, к которым по решению суда за совершение запрещенных уголовным законом деяний применялись принудительные меры медицинского характера.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, помимо этого, дознавателями полиции возбуждены уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков телесных повреждений санитару учреждения и о повреждении имущества диспансера. Эти уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета.



По данным следствия, 21 августа около 14 часов в отделении принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера после прогулки в соответствии с режимом проводился досмотр 59 пациентов и проверка содержимого их карманов. Во время этой процедуры один из больных, недовольный действиями санитаров, разбил стекло в окне, схватил осколок, которым нанес несколько ударов по лицу находившегося рядом медбрата, после чего призвал остальных к беспорядкам.



В это же время, пользуясь тем, что медперсонал отвлечен, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, скинули вниз на землю матрац и спрыгнули на него. После этого они самовольно покинули медицинское учреждение. В течение дня все скрывшиеся пациенты найдены и возвращены в диспансер сотрудниками МВД и Росгвардии.



В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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