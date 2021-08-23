В Бурятии ускорят вакцинацию от ковид накануне нового учебного года

Сейчас полностью завершили вакцинацию более 250 тысяч человек - 58% от плана



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации от коронавируса для стабилизации эпидемиологической ситуации в период школьных занятий, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки, и здесь актуален вопрос вакцинации. У нас хорошо идёт вакцинация, но мы можем усилиться. У нас есть достаточный запас вакцины, сегодня практически нет очередей в пунктах вакцинации. И я попросил бы всех наших жителей, кто ещё не прошёл вакцинацию, получить прививку. Это единственный способ перевести ковид из опасной болезни в обычную, как сезонный грипп. Мы должны жить спокойно, уверенно, не ограничивая ни экономику, ни учебу», - отметил Алексей Цыденов.



На сегодняшний день в Бурятию поступило 353 532 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 297 359 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 308 240 единиц. Завершили вакцинацию 250339 человек, что составляет 58% от плана.



Фото: минздрав Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.