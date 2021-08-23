В Улан-Удэ завершили отсыпку защитной насыпи на Левом берегу

Она уже доказала свою эффективность





Напомним, с 11 июня 2021 года на территории Улан-Удэ из-за высокого уровня Селенги введен режим функционирования «Повышенная готовность». На случай наводнения в городе подготовлено 29 пунктов временного размещения населения – это здания городских школ и три детских лагеря «Родник», «Берёзка», «Огонёк». Они смогут принять 9,5 тысяч человек.

В СНТ «Сибиряк» завершились работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи протяженностью 2 км. Ранее на эти цели было выделено 23 млн рублей из республиканского и местного бюджетов по итогам выезда мэра Игоря Шутенкова для оценки паводковой ситуации на Левом берегу.Как сообщили в пресс-службе мэрии, протяженность защитной насыпи только вдоль СНТ «Сибиряк» - 1 км 800 метров. Укрепили берег и с другой стороны реки - по улицам Урожайной и Блюхера. Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,8 метра, шириной 4,4 метра и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. По словам специалистов, это позволило защитить жилой массив этих улиц от большой воды.- С помощью защитной насыпи уровень берега удалось поднять почти на 2 метра. На сегодня работы завершены, участки были сложные. Защитная насыпь сдержала воду, когда отмечался высокий уровень реки. Выхода воды здесь уже не будет, - отметил главный инженер МБУ «Комбинат по благоустройству» Александр Солдаткин.Также проведена отсыпка и поднятие низменных участков, грунтовых дорог и проезжих частей. Отсыпаны ул. Кипрейная в мкрн Тулунжа, ул. Сельская и Судоремонтная, где фиксировался выход речной воды и существовала проблема подъезда к жилым домам.- Можем сказать, что проверку защитная насыпь уже прошла, когда уровень воды в Селенге достиг максимальных 243 сантиметров см. Высота насыпи 280 см. Ситуация по подъему уровня Селенги стабилизировалась и находится на внутреннем контроле Управления по ЧС. Мы продолжаем следить за состоянием уровня рек Уда и Селенга, а также его главных притоков – рек Хилок и Чикой. Работа круглосуточного оперштаба на реке завершена, - сообщил замначальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Фото: мэрия Улан-Удэ