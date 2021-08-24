Бурятские таможенники выявили более 41 тыс подделок под бренды

Предотвращен ущерб правообладателям на сумму почти 32 млн рублей



Ввоз 41 тысячи контрафактных товаров пресекли бурятские таможенники в первом полугодии 2021 года. Предотвращен ущерб правообладателям на сумму свыше 31,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



Контрафактные товары выявлялись как в результате таможенного контроля транзитных товаров, следующих из Китая в Европу, так и в торговом обороте на территории Бурятии в ходе совместных мероприятий, проводимых с иными правоохранительными органами.



Так, на таможенных постах Улан-Удэнский и ЖДПП Наушки Бурятской таможни при таможенном досмотре транзитных товаров выявлены незадекларированные товары, в числе которых 23,4 тысячи детских игрушек, маркированных товарными знаками LOL J.K., LUL SURPRISE, сходными с охраняемым товарным знаком L.O.L. SURPRISE! и 15,6 тысячи брелков, маркированных товарными знаками Nissan, Citroen, Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Skoda, Ford, Opel, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota, Renault, Lada.



В целях обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности от представителей правообладателей были получены заявления о предотвращении введения контрафактной продукции в гражданский оборот, так как товар обладает признаками контрафактности.



Кроме того, в рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами Бурятии из торгового оборота на территории республики изъято свыше двух тысяч единиц контрафактных товаров. Среди которых 236 детских конструкторов, маркированных товарным знаком Lego, 418 наручных часов с маркировкой Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Rolex, Hublot, Pandora, Michael Kors, Cartier, GUCCI, CASIO, Calvin Klein, Tissot, Rado, Omega, а также товары легкой промышленности, маркированные товарным знаком Adidas, и аксессуары для телефона торговой марки Apple.



По решению суда контрафактный товар конфискован и подлежит уничтожению.



Фото: Бурятская таможня



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