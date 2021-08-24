24.08.2021
Бурятские таможенники выявили более 41 тыс подделок под бренды

Бурятские таможенники выявили более 41 тыс подделок под бренды

Предотвращен ущерб правообладателям на сумму почти 32 млн рублей

Ввоз 41 тысячи контрафактных товаров пресекли бурятские таможенники в первом полугодии 2021 года. Предотвращен ущерб правообладателям на сумму свыше 31,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.

Контрафактные товары выявлялись как в результате таможенного контроля транзитных товаров, следующих из Китая в Европу, так и в торговом обороте на территории Бурятии в ходе совместных мероприятий, проводимых с иными правоохранительными органами.

Так, на таможенных постах Улан-Удэнский и ЖДПП Наушки Бурятской таможни при таможенном досмотре транзитных товаров выявлены незадекларированные товары, в числе которых 23,4 тысячи детских игрушек, маркированных товарными знаками LOL J.K.,  LUL SURPRISE, сходными с охраняемым товарным знаком L.O.L. SURPRISE! и 15,6 тысячи брелков, маркированных товарными знаками Nissan, Citroen, Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Skoda,  Ford, Opel, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota, Renault, Lada.

В целях обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности от представителей правообладателей были получены заявления о предотвращении введения контрафактной продукции в гражданский оборот, так как товар обладает признаками контрафактности.

Кроме того, в рамках совместных  мероприятий с правоохранительными органами Бурятии из торгового оборота на территории республики изъято свыше двух тысяч единиц контрафактных товаров. Среди которых 236 детских конструкторов, маркированных товарным знаком  Lego, 418 наручных часов с маркировкой Daniel Wellington, Tommy Hilfiger, Rolex, Hublot, Pandora, Michael Kors, Cartier, GUCCI, CASIO, Calvin Klein, Tissot, Rado, Omega, а также товары легкой промышленности, маркированные товарным знаком Adidas, и аксессуары для телефона торговой марки Apple.

По решению суда  контрафактный товар конфискован и подлежит уничтожению.

Фото: Бурятская таможня
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