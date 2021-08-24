В Бурятии за сутки умерли от COVID-19 четыре человека

Число новых случаев коронавирусной инфекции стабильно ниже 100



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 753. Это на 96 случаев больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (27 230) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 763 человека, за минувшие сутки – четверо (в возрасте до 65 лет – один человек, старше 65 – трое), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 8 086 человек.



В стационарах получают лечение 422 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 348. В отделениях реанимации находится 61 пациент (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 199 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 795 (+44) человек, дополнительно сняты с наблюдения 40 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилировано 590 коек: занято – 422, свободно – 168 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.



За сутки проведено исследований от 1 070 человек, с нарастающим итогом – от 1 317 996 человек.



В республике полностью завершили вакцинацию от коронавируса 252 454 человека. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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