В Улан-Удэ открыто финансирование по трем жилищным долгостроям

Завершение строительства этих объектов началось в этом году, подрядчики достраивали дома за свой счет







Федеральным фондом дольщиков открыто финансирование на завершение строительства в Улан-Удэ объектов «Новосел», «Промгражданстрой» и «Домстройкомплект». Подрядные организации получили первые выплаты, сообщили в минстрое Бурятии.



Завершение строительства этих объектов началось в этом году, но до недавнего времени подрядные организации достраивали дома за свой счет. Накануне федеральный фонд перечислил средства на счет регионального фонда. Теперь строительные фирмы получили первые выплаты.



Напомним, строительная организация «Стройстандарт» достраивает пять двухуровневых домов ЖСК «Новосел». На сегодняшний день процент строительной готовности жилого комплекса в 140-м квартале, составляет уже 60%. Планируется, что около 30 дольщиков в этом году получат ключи от своих квартир.



Эта же подрядная организация завершает строительство дома по улице Лебедева. В его постройку вложились около 200 дольщиков. В настоящий момент на объекте «Промгражданстрой» строители проводят кровельные работы, утепляют фасад одного из двух блоков, а также устанавливают системы водопровода, канализации, вентиляции и отопления. Работы по достройке 16-этажного здания начались в июне этого года и завершатся в третьем квартале следующего года. Сейчас процент готовности здания составляет 65%.



Строительство четырех домов застройщика «Домстройокмплект», расположенного в 105-м квартале, началось в апреле этого года. Однако, ситуация с четвертым домом сейчас под вопросом. Здание не прошло проверку на пригодность, также существует вопрос с неправильным разделом земельного участка. В связи с этим возникли сложности с получением градостроительного плана. В настоящий момент региональный Фонд дольщиков направил на согласование дорожную карту по достройке объекта.

«Финансирование на достройку этого объекта уже было предусмотрено. Региональный фонд провел процедуру торгов, выбрал подрядную организацию, рабочие зашли на объект и столкнулись с проблемой. После чего мы сразу же обратились в федеральный фонд для принятия решения», - рассказал генеральный директор Фонда дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков.



После того как федеральный фонд рассмотрит дорожную карту, будет вынесено решение о дальнейшей судьбе дома. Сейчас работы идут по трем из четырех домов объекта «Домстройкомплект».



Фото: минстрой Бурятии





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