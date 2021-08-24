В Улан-Удэ у «управляшки» Сергея Супони отбирают последние дома

Под управлением компании «Эталон-С» осталось всего три дома



Как сообщили в Госстройжилнадзоре, в связи с грубым нарушением лицензионных требований многоквартирный дом по адресу ул. Октябрьская, 17 в Улан-Удэ исключен из реестра лицензий управляющей компании «Эталон-С». Основанием для этого стали препятствия, которая компания чинила в ходе проверок.

«По многочисленным жалобам жителей дома были назначены проверки, но провести их инспекторы жилищной инспекции не смогли. Доступ к проверяемым помещениям не был предоставлен, работники управляющей организации не являлись на назначенные встречи. По результатам обращений в суд представлены постановления о назначении административных штрафов. Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства, дом по ул. Октябрьская, 17 исключен из реестра лицензий ООО «Эталон-С»», пояснили в Госстройжилнадзоре.



В ведомстве также отметили, что на данный момент под управлением «Эталон-С» осталось всего три дома.



Напомним, в лучшие годы под управлением «Эталона-С» находилось до 180 многоквартирных домов в микрорайоне ЛВРЗ. Много лет совладельцем и директором этой компании был Сергей Супоня. В городе он был известен не только как бизнесмен, но и как депутат горсовета нескольких созывов. Так, в прошлом созыве он руководил горсоветовским комитетом по ЖКХ. Однако в 2019 году вновь стать депутатом господину Супоне не удалось. Повлияло ли это на его коммерческую деятельность неясно. Однако после этого «империя» Супони



Фото: «Номер один» «По многочисленным жалобам жителей дома были назначены проверки, но провести их инспекторы жилищной инспекции не смогли. Доступ к проверяемым помещениям не был предоставлен, работники управляющей организации не являлись на назначенные встречи. По результатам обращений в суд представлены постановления о назначении административных штрафов. Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства, дом по ул. Октябрьская, 17 исключен из реестра лицензий ООО «Эталон-С»», пояснили в Госстройжилнадзоре.В ведомстве также отметили, что на данный момент под управлением «Эталон-С» осталось всего три дома.Напомним, в лучшие годы под управлением «Эталона-С» находилось до 180 многоквартирных домов в микрорайоне ЛВРЗ. Много лет совладельцем и директором этой компании был Сергей Супоня. В городе он был известен не только как бизнесмен, но и как депутат горсовета нескольких созывов. Так, в прошлом созыве он руководил горсоветовским комитетом по ЖКХ. Однако в 2019 году вновь стать депутатом господину Супоне не удалось. Повлияло ли это на его коммерческую деятельность неясно. Однако после этого «империя» Супони начала рушиться , а ее куски целенаправленно «отжимали» другие управляющие компании.Фото: «Номер один»

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