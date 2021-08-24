В Забайкалье пресечена контрабанда в КНР более 2,5 млн рублей

Таможенники МАПП Забайкальск изъяли валюту у водителя грузовика





Незадекларированные 2,5 млн рублей наличными обнаружили таможенники у россиянина - водителя грузовика, выезжавшего в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.



При осмотре багажа гражданина России в сумке для документов таможенники обнаружили 665 штук пятитысячных купюр и несколько купюр достоинством две тысячи рублей - в общей сумме 3 329 000 рублей.



При прохождении таможенного контроля водитель грузовика не подавал пассажирскую таможенную декларацию, в ходе устного опроса заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.



В соответствии с действующим законодательством без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов.



Сумма незадекларированных денежных средств, за вычетом разрешенных к вывозу без декларирования, составила более 2,5 млн рублей.



Читинская таможня в отношении гражданина России возбудила уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере).



Фото: dvtu.customs.gov.ru



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