В Улан-Удэ подросток украл дурилку картонную

Смешная казалось бы кража хардпостера обернулась возбуждением уголовного дела

Хардпостеры (hard poster. англ. – «твердый плакат») – жесткие плоские стенды (плакаты) рекламно-информационного характера, которые устанавливаются вертикально на пол, стол, полку или прилавок при помощи опорной стойки-ножки или подпорки из плотного картона.









В Улан-Удэ в полицию обратился директор одного из кафе быстрого питания с заявлением о краже ростовой рекламной фигуры- хардпостера. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Прибывшей на место следственно-оперативной группой произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения установленных в помещении кафе.В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 16-летний подросток. В момент совершения кражи несовершеннолетний не состоял на учете в ПДН. Воспитывается в благополучной семье.Дознавателем установлено, что молодой человек совершил кражу из хулиганских побуждений. С хардпостером он гулял по городу и фотографировался с ним вместе с друзьями, выкладывая рассказы и фотографии в социальных группах. После фигуру подросток выбросил. Сотрудниками полиции, имущество найдено в испорченном состоянии.В ближайшее время родителями подростка будет возмещена сумма причинённого ущерба заявителю.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото и видео: МВД по Бурятии