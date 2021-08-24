В Улан-Удэ дорожные подрядчики не скурвились

Протяженность улиц, отремонтированных по дорожному нацпроекту, проверили курвиметром



В Улан-Удэ специалисты минтранса Бурятии и «Бурятрегионавтодора» проверили физические параметры улиц, ремонтируемых в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», готовность которых составляет более 80%, сообщили в пресс-службе министерства.



Проверки прошли на улицах Красногвардейская, Заудинская, Спартака, Павлова, по ул. Бабушкина от ул. Трубачеева, а также на автомобильной дороге в 113-м микрорайоне.



Специалисты при помощи курвиметра - специального измерительного прибора - определили протяженность отремонтированных участков дороги, замерили ширину и проверили наличие всех дорожных знаков на соответствие проекту.



«Минтранс, как главный распорядитель бюджетных средств и куратор нацпроекта «Безопасные качественные дороги», контролирует ход выполнения работ на дорогах. На этих улицах уже сделали вырубку асфальта и все образцы прошли лабораторные испытания качества. Показатели водонасыщения и коэффициент уплотнения соответствуют нормативным требованиям. Далее проверка касается физических параметров, а для официального ввода дорог в эксплуатацию будет создана специальная группа, куда войдут представители заказчика – администрации Улан-Удэ, администрации Октябрьского района, ресурсоснабжающие организации, общественники. Комиссия проведет дополнительную проверку. Таким образом, все дороги проходят многоуровневый контроль перед вводом в эксплуатацию», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В результате проведенной проверки физических параметров на вышеперечисленных улицах, никаких нарушений не выявлено.



Фото: минтранс Бурятии





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