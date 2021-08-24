Бурятский театр драмы поедет на фестиваль в Крым

Спектакль Олега Юмова «Старик и море» представят на фестивале «Крымская театральная осень»







Спектакль режиссера Олега Юмова «Старик и море» Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева примет участие в фестивале национальных театров России «Крымская театральная осень», сообщили в минкультуре Бурятии.



Фестиваль национальных театров будет проходить на черноморском побережье в третий раз с 3 по 10 сентября при поддержке министерств культуры Росси и Республики Крым, Союза театральных деятелей России (ВТО). Организатор форума – театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург).



Для своего первого выступления на фестивале Бурятский театр драмы выбрал спектакль известного режиссера Олега Юмова «Старик и море». Выступление бурятских артистов, представляющих на театральных подмостках Крыма свой родной край, состоится 7 сентября. Многочисленные зрители и гости фестиваля увидят весьма самобытное прочтение знаменитого произведения Эрнеста Хэмингуэя о противостоянии водной стихии и силы духа человека.



Главный и единственный актер спектакля – Баста Цыденов – удостоен награды за «Лучшую мужскую роль» престижного международного театрального фестиваля «Гэгээн Муза» в Монголии. Также этот моноспектакль получил специальный приз жюри театрального фестиваля-конкурса «Камерата – 2017» и стал лауреатом на V Международном театральном фестивале спектаклей малых форм «Северные встречи» в номинации «Синтез малых форм и общечеловеческой культуры».

Музыкальное сопровождение к спектаклю исполнит на бурятском национальном инструменте выпускник театрального института имени Бориса Щукина Дахалэ Жамбалов.



Впервые в фестивале кроме артистов из Бурятии, также примут участие актеры из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Всего в «Крымской театральной осени» примет участие 8 творческих коллективов.



«Крымская театральная осень» – значимое событие в культурной жизни не только полуострова Крым, но и всей нашей многонациональной страны. За два года проведения фестиваля были получены положительные отклики от крымских зрителей, что с большим удовольствием знакомятся со спектаклями, в которых отражается все разнообразие и самобытность национальных республик России. В свою очередь творческие коллективы русских и национальных театров стремятся представить на форуме работы, созданные с большой любовью, уважением и пиететом не только к своей этнической культуре, но и традициям русской театральной школы, русской культуры.



Главной целью фестиваля является расширение театральной географии и объединение творческих коллективов из разных уголков России. Кроме показов спектаклей в программе фестиваля прописаны мастер-классы педагогов для студентов крымских театральных вузов, ежедневные обсуждения спектаклей ведущими российскими театральными критиками и творческие встречи создателей спектаклей со зрителями.



Возрастное ограничение спектакля: 12+



Фото: минкультуры Бурятии





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.