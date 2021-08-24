В Улан-Удэ ищут подростка из Тугнуя

Он приехал в город на один день, но домой не вернулся





В Бурятии сотрудники полиции ищут 15-летнего Сергея Герасимова, который утром 23 августа уехал из дома в селе Тугнуй Мухоршибирского района и до настоящего времени не вернулся, сообщили в республиканском МВД.



Известно, что подросток со своим другом приехал в Улан-Удэ. Вечером несовершеннолетний планировал отправиться домой на маршрутном автобусе, однако позвонил товарищу с неизвестного номера и сообщил, что батарея сотового телефона разряжена, на автобус он не сел. Подросток предложил товарищу встретиться в районе «Элеватора», но на встречу не пришел.



Приметы: европейской внешности, на вид 15-16 лет, рост 165 см, среднего телосложения.



Одет кепка, костюм и кроссовки черного цвета с белой подошвой.



В Улан-Удэ не ориентируется.



При наличии какой-либо информации о местонахождении Сергея Герасимова просим сообщить по телефонам: 8-924-750-25-73, 8-950-381-80-98, 8 (30143) 21-3-30 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

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