Зима уже здесь

Ах, этот август! Грибы, ягоды, песчаные пляжи, цветы, высокая трава… И все это припорошено свежевыпавшим снегом

А как иначе? Хоть Бурятию и присоединили к Дальнему Востоку, но по духу мы все еще остаемся суровой Сибирью.

В Сети недавно появились фотографии засыпанного снегом Окинского района Бурятии. Даже для горной Оки снег в августе – это редкость. Для тех, кто увлекается сельским хозяйством, это не очень хорошая новость. Но во всем можно найти свои плюсы.Во-первых, причуды погоды Бурятии можно использовать для привлечения туристов. Мол, хотите увидеть снег в августе? Для этого вовсе не обязательно ехать в Антарктиду. Экстрим прямо тут, недалеко от вас: добро пожаловать в Окинский район!Во-вторых, на земле, где снег не только зимой, но и летом, можно добиться невероятных результатов по зимним видам спорта. И никакой инфраструктуры не нужно: ни систем искусственного оснежения, ни ледовых дворцов: знай себе, катайся по Оке почти круглый год.Но главное, что мы должны усвоить - зима близко. Перефразируя известную песню: «Летний снег, летний снег шепчет мне легко и просто, что придешь ты (зима. – Прим. ред.), придешь…».