В Улан-Удэ 1 сентября не будут продавать алкоголь

Нарушителей данного запрета ждут штрафы



В Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в Бурятии запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.



Штрафы за нарушение этих требований составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» Как напомнили в пресс-службе мэрии, в Бурятии запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.Штрафы за нарушение этих требований составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

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