Монголия разработала свой ПЦР-тест на коронавирус

Чтобы получить результат, монголам нужно только плюнуть





В Монголии создали собственную стартап-компанию и разработали новый ПЦР-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщило агентство Montsame.

В сообщении говорится, что тест будет определять наличие коронавируса по слюне. Минздрав Монголии уже закупил первую партию (10 тыс. штук) нового тест-набора. В будущем страна намерена отказаться от закупки импортных тест-систем.Между тем, если разработка новых ПЦР-тестов оказалось для страны, что называется, плевым делом, то вот непосредственно с вирусом монголы никак не могут совладать. На днях в Монголии снова выросло число выявленных пациентов с Ковид-19. Суточный прирост составил 3,3 тысячи человек, что для малочисленной страны огромная цифра. По данным монгольских СМИ, в стране привито уже 68% взрослого населения, что по расчетам должно было сформировать коллективный иммунитет. Однако ситуация становится все хуже, поскольку в стране бушует индийский штамм «Дельта», от которого применяемые в Монголии китайские и европейские вакцины, судя по темпам распространения вируса, не особо помогают.Фото: pixabay.com