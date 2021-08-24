В Приангарье прокуроры выпустили в лес из клетки таежного «коллегу»

Теперь ведется поиск браконьеров, поймавших варварским способом косолапого



В Иркутской области Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку информации, поступившей на «горячую линию», об обнаружении клетки с живым медведем в лесном массиве на территории Усть-Илимского района.



Информация подтвердились. Установлено, что медведь находился в металлической клетке. Причем, судя по его изможденному состоянию, пребывал в ней долгое время, будучи лишен еды и воды. Ловушка представляет собой самозапирающееся железное устройство. Использование такого оборудования законом запрещено, так как оно является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности.



В результате совместных действий работников прокуратуры, охотничьего хозяйства и волонтера клетка демонтирована, медведь освобожден и выпущен в естественную среду обитания.



Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Есть шансы, что злодеи, поймавшие в клетку таежного «прокурора» из старой пословицы ответят за это не перед таежным законом, а перед судом и прокурорами вполне реальными.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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