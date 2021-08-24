В Бичуре на большом пожаре не согрели дела осужденных

Молодая сотрудница уголовно-исполнительной инспекции спасла дела и имущество из огня



В Бичуре в здании, где располагался филиал уголовно-исполнительной инспекции по Бичурскому району республиканского управления ФСИН России



При возникновении пожара сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Бичурскому району оповестили старшего инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции Валерию Вострокнутову о пожаре.



В результате совместных усилий имущество инспекции, а именно оргтехника, документация, личные дела осуждённых и обвиняемых без изоляции от общества, а также служебный автомобиль были своевременно эвакуированы в безопасное место и не пострадали, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам руководства УИИ, Валерия Вострокнутова действовала слаженно, быстро и грамотно, не считаясь с угрозой для своей жизни и личного здоровья, проявила себя с наилучшей стороны, выполняя служебный долг.



Валерия Вострокнутова проходит службу в УФСИН России по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России

--

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС В Бичуре в здании, где располагался филиал уголовно-исполнительной инспекции по Бичурскому району республиканского управления ФСИН России 19 августа произошло возгорание . Само здание и помещение филиала были полностью уничтожены огнем.При возникновении пожара сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Бичурскому району оповестили старшего инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции Валерию Вострокнутову о пожаре.В результате совместных усилий имущество инспекции, а именно оргтехника, документация, личные дела осуждённых и обвиняемых без изоляции от общества, а также служебный автомобиль были своевременно эвакуированы в безопасное место и не пострадали, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам руководства УИИ, Валерия Вострокнутова действовала слаженно, быстро и грамотно, не считаясь с угрозой для своей жизни и личного здоровья, проявила себя с наилучшей стороны, выполняя служебный долг.Валерия Вострокнутова проходит службу в УФСИН России по Бурятии с 2020 года, после окончания Вологодского института ФСИН России--Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.