В Бурятии карантин увеличил число алкоголиков

При этом продажи легального алкоголя снижаются, а нелегального - растут





Самоизоляция, постоянные локдауны и нагнетаемая атмосфера страха, связанного со зловредным вирусом, оказали сильное влияние на поведение граждан. Последние данные по Бурятии показывают высокий рост смертности и насильственных преступлений в ходе антиковидных ограничений в связи с употреблением алкоголя.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, за семь месяцев 2021 года в республике совершено 3029 преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Годом ранее их было 2952. Эти данные подтверждают, что во время борьбы с пандемией в Бурятии заметно возросло потребление алкоголя.- Бесконечные циклы ковидных ограничений привели к тому, что депрессия и страхи широко распространились в обществе и употребление средств, «снимающих стресс», но наносящих урон здоровью, приняло массовый характер, - говорит председатель организации «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. – Соответственно, растет и смертность граждан.Когда люди неожиданно оказываются в необычной среде, зажатые стенами квартир, их состояние изменяется. Часто не в лучшую сторону.- Мы перевели 30% коллектива на «удаленку» в июле, наше предприятие вполне могло это сделать, - рассказывает Виктор, руководитель небольшой улан-удэнской организации. - В первые дни все было нормально. Но потом народ начал ощущать, что контроль ослаб, и стал выпивать. Через веб-камеру ведь невозможно определить запах алкоголя.При этом статистика продаж алкоголя в Бурятии показывает ежегодное снижение: с 1392 дал алкоголя в 2018 году и 1237 дал в 2019 году - до 1169 дал в 2020 году. Особенно сильно в Бурятии «просела» в прошлом году продажа водки - на 5,6%.Но в реальности статистика абсолютно не отражает истинной картины происходящего. Ведь ключевой признак роста потребления алкоголя в период ограничений - частота алкогольных психозов. По данным Республиканского наркологического диспансера, в 2020 году в регионе зарегистрировано 97 случаев алкогольного психоза. А только за первое полугодие 2021 года – 59 случаев.- Произошел переток от официальных продаж алкоголя в неофициальный сектор, в том числе взрывной рост в Бурятии показал рынок свободной продажи самогонных аппаратов, - продолжает общественник. - Районы республики почти не покупают легальный алкоголь, поскольку перешли на самогон. Его гонят в деревнях очень многие.Производство самогона выгодно, поскольку стоимость сахара фактически регулируется государством, дрожжи дешевы, а брагу - еще один компонент брожения - замешивают на дарах, получаемых с приусадебных участков.В итоге сегодня идет открытая продажа дешевого самогона, который население использует при проведении массовых мероприятий: свадеб и юбилеев до поминок. Причем значительная часть самогона алкогольными производителями передается людям в рассрочку - платежеспособность людей снижается, и юбилеи нередко проводят в кредит.Легкодоступность и дешевизна самогона приводят к массовой алкоголизации населения. Не случайно Республиканский наркологический диспансер два года назад выступил с инициативой запретить употребление самогона на всех торжественных мероприятиях в регионе. Однако все это оказалось гласом вопиющего в пустыне. Федеральный центр алкоголизация, видимо, не особо заботит.МВД по Бурятии периодически проводит рейды в поисках бутлегеров, однако по самогону наказание ограничивается Административным кодексом со штрафом в 30 тыс. рублей. Суды по самогонщикам в республике редки, на ситуацию это не влияет.Так, центральные улицы Улан-Удэ каждое утро оказываются заваленными мусором из бутылок, дворники жалуются, что мусорные бачки и урны быстро переполняются и бутылки бросают прямо на мостовую. В соцсетях жалуются, что появилось большое количество людей без определенного места жительства, злоупотребляющих алкоголем.В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что «открытие специализированной организации (вытрезвителя. – Прим. ред.) для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, планируется в конце 2021 года.Он будет располагаться в Улан-Удэ на улице Ключевская, 31, в помещении цокольного этажа. Там до 2011 года располагался вытрезвитель МВД по РБ. В нем планируется развернуть 15 коек, пять женских и десять мужских.Однако надо понимать, что появление вытрезвителя не снизит уровень алкоголизации населения, а лишь спасет злоупотребляющих людей, оказавшихся в беспомощном состоянии. И то далеко не всех.В результате влияние карантина на здоровье и благополучие граждан Бурятии мы видим уже сегодня. Однако окончательные данные станут известны через год-два, когда пандемия завершится.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: russianstock.ru