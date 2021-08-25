В Бохане осуждены две юные разбойницы

Девушки совершили нападение на водителя такси



В Приангарье для вынесен приговор 16-летней и 19-летней жительницам поселка Бохан. Они признаны виновными в «разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием и судом установлено, что 16 апреля текущего года девушки решили совершить нападение на водителя такси, распределив между собой роли. Вызвав такси они проследовали в район маслозавода поселка Бохан, где после остановки напали на мужчину, ударив его несколько раз камнем по голове. Девушки не смогли ничего похитить, несовершеннолетняя скрылась с места преступления, а ее подругу поймал пострадавший водитель и доставил в отдел полиции.



Приговором Боханского районного суда подсудимые признаны виновными. С учетом мнения государственного обвинения каждой из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



Фото: pixabay.com



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