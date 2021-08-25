В стационарах Бурятии остаются 411 пациентов с COVID-19

Суточный прирост числа заражений коронавирусом составил 95 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 848. Это на 95 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (27 274) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 765 человек, за минувшие сутки – двое (в возрасте до 65 лет – один человек, старше 65 – один), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 74 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 881 человек.



В стационарах получают лечение 411 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 326. В отделениях реанимации находится 59 пациент (из них старше 65 лет – 29), на ИВЛ – 25 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 150 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 842 (+47) человек, дополнительно сняты с наблюдения 116 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилировано 588 коек: занято – 411, свободно – 177 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.



За сутки проведено исследований от 2 161 человека, с нарастающим итогом – 1 320 157 человек.



Вакцинацию от коронавируса завершили 254 777 человек. План вакцинации - 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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